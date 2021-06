Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Peter Von Poehl © Estelle Hanania / Rebecca Zlotowski & Rob © Benoit Basirico - Cinezik

Peter Von Poehl

Album : Songs From The Other Side

Aux dernières nouvelles, le village de Saint-Forget, situé dans la vallée de Chevreuse, ne comptait que 512 âmes. Mais il bénéficie d’un environnement verdoyant idéal lorsqu’il s’agit de s’enfermer entre quatre murs. Quelques semaines avant le confinement, alors que la comédie musicale sur laquelle travaillait Peter von Poehl était annulée en Chine et que le virus s’immisçait de plus en plus sur le territoire français, il atterrit là-bas un peu par hasard avec sa famille.

Dans le jardin, une cabane. Là, il va installer le contenu de son home studio – ou plutôt sa chambre de bonne sonique parisienne – transporté grâce à un camion. En résulte ce cinquième album qui retourne aux sources de Peter tout en renouvelant sa proposition musicale.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Rebecca Zlotowski & Rob

Duo réalisatrice-compositeur, Rebecca Zlotowski et Rob ont collaboré ensemble sur de nombreux films : Belle Epine en 2010, Grand Central en 2013, Planetarium en 2016 mais aussi sur la série Les Sauvages en 2019.

▷ Masterclass de Rebecca & Rob le 5 juin au Festival Music & Cinéma, Festival international du Film d'Aubagne.

Les Nouveautés Nouvelles avec Pierre, Annika & The Forest et Loïc Fleury

▶︎ Pierre, c'est un quasi inconnu, un primo chanteur, mais pas un primo musicien, parce que sa première vie, Pierre l’a consacrée à la basse, en autodidacte avant de suivre une école de jazz. Il a accompagné par la suite des artistes comme M, Moodoïd ou encore Victor Solf...

Le son de Pierre, c’est justement cette basse très moelleuse, véritable colonne vertébrale de sa pop très arrangée… Aujourd’hui, avec sa voix douce, il rejoint la famille des bassistes chanteurs comme McCartney ou Sting. Pierre cultive un look assez anachronique, cheveux longs frisés, chemise à jabot, veste brodée à La laurent Voulzy.

Un voyage de six mois au Brésil lui aurait parait-il ouvert les chakras et orienté vers des chansons feutrées qui cultivent le mystère. "La belle aube" est sa première chanson.

▶︎ Annika & The Forest, c'est Annika Grill, suédoise installée en France depuis 20 ans. Elle a collaboré avec d’autres artistes comme Olivia Ruiz, Cali, Jane Birkin… et a co-fondé avec Edith Fambuena le studio Afternoon Sessions.

Annika & The Forest a délaissé les Arts Plastiques pour se consacrer à la musique avec une palette de sons synthétiques et luxuriants. Elle a déjà publié deux albums et vient d’enregistrer le prochain à Goteborg, un manifeste de pop catchy, à la fois exigeante et accessible, comme pouvaient l’être les chansons des Cardigans dans les années 90.

C’est ça la swedish touch ! Son nouvel album "Même La nuit" sortira le 01/10.

▶︎ Loïc Fleury, on avait identifié sa voix de tête au sein d’Isaac Delusion, ce combo qui avait initié la France à la dream pop. Après quatre albums, il a eu besoin d’espace, d’évasion. Certains la trouvent dans les airs, lui, c’est dans les fonds marins avec « Nautilus », premier projet solo en français. En 1993, c’était l’Affaire Louis Trio qui plongeait sous l’eau avec « Mobilis In Mobile », un petit bijou pop à la XTC.

En 2021, la rêverie sous-marine de Loïc Fleury invite au lâcher prise comme un coquillage posé sur l’oreille. C’est aussi une immersion, un voyage introspectif. Dans « Plonger sous l’orage », il avoue “Personne ne pourra plonger plus bas que moi”.

Mais la surface n’est jamais loin, les cinq titres de cet EP ont été composés en pleine nature, en pleine lumière, aquatiques et aériens à la fois ! Disponible sur le label Microqlima.