Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Fred Nevché © GrandBonheur / Katel © Mutuel Thibault

Nevché

Album "The unreal story of Lou Reed"

La création autour de Lou Reed poursuit la réflexion que mène Fred Nevché sur les icônes de la pop culture. Ce travail suit celui sur Prévert : Le soleil brille pour tout le monde, et celui sur Marilyn Monroe et Kurt Cobain, Shooting Stars. En interrogeant les empreintes que ces icônes ont laissées à travers leurs oeuvres, leurs images, leurs personnalités, ce travail à la fois poétique et musical, décrypte les rapports que nous entretenons avec elles. La musique de cet album est signée French 79, artiste électro dont la sensibilité colle parfaitement avec les textes des différents auteurs (Nevché, Blandine Rinkel, Christophe Fiat...)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Katel

Album "Mutants merveilles"

C’est au corps que s’adresse "Mutants Merveilles", davantage axé sur le groove que ses prédécesseurs. Rythmes enjoués, échevelés ou bien saccadés et heurtés, qui brassent nombre d’influences allant du trip-hop hypnotique à la pop sixties sautillante, de Steve Reich à Radiohead, avec des accents d'une trap actuelle déjà ingérée pour la transformer. À l’instar de la Kate Bush de "Hounds of Love" dont elle partage le goût pour les expérimentations sonores, Katel choisit de séparer l’album en deux parties contrastées. Une première face accueillante et fluide, et puis une face plus trouble, une face d’ombre aux constructions déstructurées.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

The Liminanas

Single "Saul"

Le duo garage-psychédélique culte The Liminanas et Laurent Garnier, le DJ/producteur pionnier de la scène électronique française annoncent leur collaboration avec "Saul", premier single de l'album à paraître à la rentrée prochaine. "De Pelicula" est la bande-son spontanée d’un scénario de film noir psychédélique. L’album instinctif d’un gang soudé, vivant dans une interzone où le temps semble s’être arrêté en 1970. Le récit d’un amour fou où on entend le moteur tourner à cent à l’heure et ressent la morsure du soleil au zénith. Un disque spontané, un album autour du riff, de la transe et du psychédélisme, langage commun entre des musiciens qui partagent la volonté de raconter des histoires et de bouleverser les vieux schémas en un maelstrom (super)sonic.