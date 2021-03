Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Dom La Nena

En parallèle de Birds on a Wire, le duo qu’elle forme avec la chanteuse Rosemary Standley, avec lequel elle a sorti le sublime album Ramages en 2020, Dom La Nena poursuit son chemin en solo, et dévoile son troisième album Tempo. L’autrice-compositrice-interprète brésilienne de naissance et française d’adoption navigue entre pop, bossa et musique de chambre, et explore les mécanismes du temps avec finesse.

► Tempo, le troisième album de Dom La Nena est sorti le 26 février 2021 sur le label Six Degrees.

Magali Le Huche

Magali Le Huche, l'illustratrice des livres musicaux "Paco" signe sa première bande dessinée adulte et autobiographique Nowhere Girl, dans laquelle elle évoque le thème de la phobie scolaire avec finesse et humour, en dépit de la gravité du sujet.

Magali a 11 ans. Elle aime les Beatles, dans la catégorie « passionnément » ou « à la folie ». Ce qu'elle aime moins, c'est l'école, surtout depuis qu'elle est au collège. Elle qui pensait être une élève comme les autres éprouve soudainement une peur panique à l'idée d'aller au collège. Telle une "Alice au pays des merveilles", elle se réfugie alors dans l'univers parallèle des Beatles nourri de leur musique et de couleurs éclatantes.

► Nowhere Girl, la bande-dessinée de Magali Le Huche paraîtra le 5 mars 2021 aux Editions Dargaud.