Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

BOSTON BUN

Boston Bun est un DJ et producteur né en France et basé à Londres, célèbre pour sa musique house issue de la French Touch. Après avoir fait ses débuts avec le label emblématique Ed Banger Records, la sortie de Missing You a marqué sa percée en 2017. Boston a notamment collaboré avec de grands artistes internationaux comme Cassius, Disciples, Dombresky, Diplo, Mark Ronson, Miley Cyrus... Après la sortie de son dernier single Whenever You're Ready, le DJ dévoile également sa compilation Circa '99 Vol.1 sur laquelle figurent treize titres issus du catalogue de son propre label Circa '99.

Mansfield.TYA

Depuis 2002, Rebeka Warrior (Sexy Sushi & KOMPROMAT), poète la nuit et productrice le jour, et Carla Pallone (VACΛRME), compositrice et violoniste baroque, collaborent au sein de leur groupe Mansfield.TYA. En attendant la sortie de leur cinquième album Monument Ordinaire, prévue en février 2021, leur single Auf Wiedersehen est disponible, accompagné d'un clip à l’esthétique très singulière, qui renverse les codes établis et ne laisse pas indifférent.