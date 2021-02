Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

The Pirouettes

Deux ans après la sortie de leur album Monopolis, Leo Bear Creek et Vickie Chérie allient à nouveau leurs talents dans Equilibre, leur quatrième album. Malgré leur séparation amoureuse, les deux membres de The Pirouettes ont repris les chemins de la création main dans la main. Sur ce nouvel album, les deux artistes bousculent leurs habitudes. Toutes les chansons sont désormais composées par Vickie, alors que les deux voix prennent leur indépendance, s’affirment personnellement et s’émancipent de l’unisson omniprésent dans les albums précédents.

► Equilibre, le nouvel album de The Pirouettes sort le 5 février 2021 chez Universal Music.

Quinzequinze

Le collectif Quinzequinze est composé de cinq membres, qui se sont rencontrés sur les bancs de l’Ecole Supérieure Art et Design d’Amiens. Tsi Min et Ennio, sont tous deux Polynésiens originaires de Tahiti. Quinzequinze s’inspire de l’himene tarava, une forme de chants traditionnels polyphoniques des îles de la Société, qu’il agrémente de textures électroniques. L’alchimie opère entre les sonorités tantôt ancestrales, tantôt futuristes. Dans son nouvel EP Le Jeune, la musique « climatique »du collectif Quinzequinze nous plonge dans son univers onirique, mythologique et légendaire.

► Le Jeune, le deuxième EP du collectif Quinzequinze est sorti le 2 décembre 2020 dernier sur le label parisien S76.