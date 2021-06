Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Polo & Pan © Fiona Torre

Polo & Pan

Album : Cyclorama

Après le voyage dans l'espace proposé par Caravelle, nos deux explorateurs nous invitent avec Cyclorama à un voyage dans le temps, au fil des étapes de l'existence humaine. A la croisée des âges, des trajectoires de vie, entre naissance d'un premier enfant, amour florissant, confinements en studio ou en famille, entrecoupés de nombreux exodes au Mexique, seconde terre d'accueil du groupe, Polo & Pan ont décidé de mettre en musique les cycles qui se trament en arrière-plan de nos vies.

Du plus jeune au plus grand âge, Cyclorama propose une partition colorée de la "comédie de la vie" comme chantait Celentano, ce théâtre existentiel qui se joue à chaque instant.

Cuften

Ep : Solar ashes

Drôle de geek passionné de machines et de bidouillages sonores, le producteur s’amuse à déconstruire l’esthétique rave et les sons old school avec sa vision futu-riste et singulière.

Activiste depuis les années 90, Cuften a d’abord commencé comme DJ hardcore dans les free party, avant de collectionner les vieux synthétiseurs et de bricoler ses propres outils de production pour livrer une musique qui vient de ses tripes, spontanée, frontale et 100% analogique, à l’image de ses lives machines qu’il orchestre avec une énergie débordante, camouflé derrière sa chevelure mouvante au gré de ses snares, kicks et drums.

Avec la création de son label Purusu sur lequel il sort 4 EP’s, Cuften se fait rapidement une place dans la scène under-ground parisienne, avec l’appui d’artistes comme Manu Le Malin.

Live exclusif de Cuften

Tracklist :

Unibios

Good Riddance

No More Sunday Regrets

Escapism 202X

Supersonic

Single : Yes, Yes, Yes, yes

En ce début du mois de juin, il est sur tous les fronts ! Le chanteur et saxophoniste Thomas de Pourquery enchaine podcasts "Sound Of Joy" pour FIP, un disque ovni "Drôles de Dames" avec ses complices souffleurs Laurent Bardaine et Fabrice Martinez qui fusionnent mystique et musique contemporaine, salutations au soleil et space opéra avec un premier single, annonciateur de "Back To The Moon", le nouvel album de Supersonic attendu pour le 17/09.