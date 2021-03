Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Moto

Ici pas de blouson de cuir ni d’odeur d’essence, Félicie Moreau alias Moto trace sa route entre guitares grunges et voix saturées. Déjà présente sur le projet collaboratif Les chansons des autres avec Bandit Voyage, porté par La Souterraine en septembre 2020, la jeune chanteuse française poursuit son chemin en solo et dévoile son premier EP intitulé Chanson grunge. De sa voix grave et singulière qu’elle associe subtilement à des sonorités pop, soft-punk et grunge, Moto parle d’histoires d’amour et d’histoires du quotidien avec tendresse et poésie.

► Chanson grunge, le premier EP de Moto est sorti le 19 février 2021.

Prosperi Buri

Auteur, dessinateur et musicien passionné par le rock, Prosperi Buri a plus d’un tour dans son sac. Il publie une nouvelle bande-dessinée adulte intitulée Une histoire du Velvet Underground, dans laquelle il revient sur les débuts de ce groupe de rock américain légendaire et sur la rencontre inopinée entre Lou Reed et John Cale.

En 1964, rien ne laisse présager que la rencontre entre un jeune new-yorkais accro aux médicaments, Lou Reed, et un Gallois pédant et multi-instrumentiste, John Cale, allait aboutir à la création du groupe de rock le plus scandaleux et original de son époque. En moins de dix ans, ils vont chambouler tous les codes musicaux, artistiques et culturels et influenceront des générations de musiciens. »

► Une histoire du Velvet Underground, la nouvelle bande-dessinée de Prosperi Buri est sortie le 5 mars 2021 aux Editions Dargaud.