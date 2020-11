Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

VINCENT DELERM

Depuis une dizaine d’années, Vincent Delerm immortalise les lieux de ses tournées, les paysages et les gens rencontrés avec son Leica numérique. Pendant la période de confinement liée à la pandémie mondiale, c’est la photographie qui « s’est imposée » pour le chanteur, davantage que l’écriture de chansons. « Home », paru aux éditions Polka, est un album intime qui réunit les photographies quotidiennes d’une « vie à quatre dans un appartement ».

ISSAM KRIMI

La 5ème édition du Hip Hop Symphonique, création musicale qui réunit l’Orchestre philharmonique de Radio France mené par Dylan Corlay et le groupe The Ice Kream aura lieu samedi 7 novembre à 18h en direct sur le Mouv'. En 2019, l'auditorium de Radio France avait accueilli Chilla, Ninho, Rim'K et SCH. Cette année, Lous and the Yakuza, Maes, Meryl, Passi et Soolking font honneur au rap français en reprenant leurs titres incontournables. Depuis 2016, Issam Krimi, artiste et producteur de musique est le directeur artistique et musical de ce concert hybride qui marie deux genres musicaux que tout semble opposer en apparence.

LAETITIA SHERIFF

La figure féminine du rock indé français, Laetitia Sheriff nous ramène à l’essentiel avec son nouvel album « Stillness », dont la sortie est prévue le 6 novembre prochain. Le titre People Rise Up déjà disponible sonne comme un « appel à l’insurrection des consciences » destiné à faire triompher enfin la vérité.

« Stillness parle du besoin de se retrouver, dans une époque qui nous disperse. Rapprochons-nous. »