Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

GAETAN ROUSSEL

Album: On ne meurt pas (en une seule fois)

«Est ce que tu sais? » est le 4ème album de Gaëtan Roussel, mais le 1er acoustique. Certes, l’électricité s’invite ici et là au fil du disque, mais l’ADN de Gaëtan Roussel guide chaque titre vers leur plus simple appareil...Composé à la guitare folk durant le premier confinement, «Est ceque tu sais? »a ensuite été enregistré entre Paris et la Provence .Produit par Maxime Leguil et par Gaëtan Roussel, nous retrouvons également sur certaines chansons les arrangements de Nicolas Musset. Acolytes de Gaëtan Roussel à la scène depuis maintenant quelques années (Louise Attaque, Lady Sir également),le voilà aujourd’hui embarqué dans l’aventure studio du leader de Louise Attaque.

MATT LOW

Album: La ruée vers l'or

1er album pour Matt Low, artiste que l'on avait déjà entendu au gré de ses précédents EP, avec des textes signés Jean-Louis Murat notamment, puis au sein du Delano orchestra. Le groupe perd son batteur en 2018, Christophe Pie était l'ami de Matt Low, et de beaucoup d'autres. Puis un an plus tard, Matt Low devient père. La ruée vers l'or s'inspire du bal de la vie, de ces éléments primaires qui se complexifient sans cesse.