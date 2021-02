Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Les Marquises

En juin 2020 dernier, Les Marquises dévoilaient Le Ballet, leur quatrième album. Pour ce nouveau projet, le multi-instrumentiste lyonnais Jean-Sébastien Nouveau compose et arrange les morceaux en collaboration étroite avec Martin Duru, et démontre une nouvelle fois tout son talent. Le Ballet résonne comme une quête d’intimité, pétrie de compositions hypnotiques aux multiples sonorités et aux rythmiques indomptables, qui plongent l’esprit dans un imaginaire mystérieux et fascinant.

► La Battue, le quatrième album du groupe Les Marquises est sorti le 5 juin 2020 dernier, sur le label Les Disques Normal.

Marquis

Le groupe de rock incontournable français Marquis de Sade n’est plus sans la voix légendaire de son chanteur Philippe Pascal. Malgré son absence, les trois membres du groupe rennais, désormais réunis sous le nom de « Marquis », empruntent de nouveaux chemins, et dévoilent leur nouvel album Aurora. Plus qu’un album, c’est un projet collectif dont l’enregistrement s’est étalé sur trois ans, et qui a mobilisé vingt-quatre musiciens. On y retrouve notamment les voix d’Etienne Daho, Dominic Sonic et Christian Dargelos.

► Aurora, le nouvel album du groupe Marquis est sorti le 5 février 2021 chez Caroline / Universal Music.

La chronique de Marion Guilbaud

PLACE AUX NOUVEAUTÉS :

► Marc Collin et Chrysta Bell

Un album hommage à The Cure, voilà le nouveau projet de Marc Collin et de Chrysta Bell, qui viennent de publier le clip du titre « Charlotte Sometimes », premier extrait de l’album Chrysta bell sings The Cure dont la sortie est prévue en juin 2021.

► Niki Demiller

Niki Demiller, l'ancien chanteur du groupe de rock The Brats, reprend le chemin de l’écriture et dévoile un nouveau projet solo intitulé « Autopsie de L’homme qui voulait vivre sa vie ».

► BLACKMAIL

Le trio BLACKMAIL, composé de Stéphane Bodin, Sylvain Levene et François Marché, nous invite à danser avec son nouveau titre hypnotique « Guinée Bissau », premier extrait de leur album « Une hallucination française » dont la sortie est prévue le 22 février 2021.