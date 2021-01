Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

NICOLAS REPAC

Comme le suggère son titre, Rhapsodic, jouant à fond la carte de la liberté formelle et du patchwork sonore, s’avère de facto, un véritable tour de force stylistique — une proposition expérimentale d’une grande radicalité. Contrairement aux pièces de Swing Swing et Black Box, les morceaux de ce nouveau recueil accumulent les sources plutôt que de privilégier une unique direction, permettant à Nicolas Repac de pousser encore plus loin sa virtuosité dans l’art polyphonique de concasser et assembler les samples en un vaste kaléidoscope rétrofuturiste.

JAMES BKS

James BKS est une figure artistique singulière, cela va sans dire. Français d’origine camerounaise, une enfance passée entre la France et les États-Unis, producteur pour les plus grands du rap puis compositeur de musique de films, le parcours de James est riche et lui a permis d’être l’artiste qu’il est aujourd’hui : celui qui collabore avec les plus grandes figures de la scène afro-urbaine actuelle.

50 ANS DE FIP AVEC THOMAS DE POURQUERY

Le 5 janvier 1971 à 17H naissait France Inter Paris et le début d'une grande histoire d'amour auditive avec ses fidèles. A l'époque, la radio intriguait par son alchimie mêlant longues plages musicales et interventions fugaces de ses animatrices, les fameuses "Fipettes", au point d'être qualifiée d'"anti-radio". L'anti-radio est devenue une grande musicale, par son format atypique et sa grande liberté. Elle fête ses 50 ans avec une série d'évènements à retrouver sur l'antenne et ailleurs.