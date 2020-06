Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club.

DOMINIQUE A

Dominique A vous ouvre les portes de sa discothèque idéale en présentant ses trois albums cultes. Des choix anglais, français, des femmes, des hommes, de la folk, du post punk, des choix comme de véritables découvertes révélant toute la sensibilité de Dominique A.

1 - BRIDGET ST JOHN - Like never before (1969)

THE OPPOSITION - Very Little glory (1981)

ARIELLE - Ann Igard (1999)

Cerise sur le gâteau, Dominique A nous livre un inédit, datant de la période de son album Eléor (2015).

2 min DOMINIQUE A - Finalement la nuit Par Alexis Goyer

OLIVIA RUIZ

Olivia Ruiz signe son premier roman: "À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l’intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d’une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre générations de femmes indomptables, entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours."

OLIVIA RUIZ - La commode aux tiroirs de couleurs / Alexis Goyer

VOYOU

Voyou vous offre trois titres en live, dont un inédit. Grâce à son 1er album Les bruits de la ville, il s'installe doucement comme un des artistes qui compte et comptera longtemps dans le paysage musical français, de part sa plume fine, son talent musical, et sa personnalité fédératrice et attachante.

ALBIN DE LA SIMONE

Avant le confinement, Albin de la Simone avait composé une chanson das le but de travailler sur son nouvel album. Puis les événements ont donné un sens particulier à celle-ci. Alors plutôt que de la garder, parce qu'elle s'inscrit aujourd'hui dans un sens qui demain, sera différent, Albin de la Simone a souhaité la partager avec vous:

3 min ALBIN DE LA SIMONE - Avenir Par Alexis Goyer

SOPICO

Une plume intelligente, sensible, guitariste, claviériste, voix de velours et personnalité captivante, Sopico décloisonne le rap et ouvre de nouvelles portes avec talent. Son EP 0 est déja disponible.

MAGENTA

Né sous les cendres du groupe Fauve, légèrement remodelé, Magenta débarque avec un menu simple: Spoken word et electro. La combinaison révèle par contre un savoir faire hors pair. En exclusivité, Magenta vous offre un dj set de 30 minutes pour marquer la sortie de leur premier EP Long feu.