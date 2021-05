Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Lisa Lisa Li-Lund © Iolie Fouquet / Joanna © Emma Panchot

Lisa Li-Lund

Album "Glass of blood"

Lisa Li-Lund a eu plusieurs vies. La musicienne franco-suédoise a d’abord fait ses gammes (guitare, piano, voix) dans la galaxie anti-folk aux côtés de ses frères, les Herman Dune. Prolifique, elle a sorti 10 albums et de nombreux EP tout en tournant un peu partout, du Brésil aux Etats-Unis. Dans ce nouvel album, elle y a mis« toutes les couleurs de son cœur. Les fantômes, l’obscurité, le sang, les os, les mirages, la nuit et la lune, dit-elle, ne sont pas pour moi des lieux obscurs. C’est là où je me sens en sécurité, et surtout moi-même. »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Joanna

Album "Sérotonine"

En 2018, Joanna poste son premier clip sur YouTube. Dans cette vidéo qu’elle a réalisé elle-même, tout ce que deviendra Joanna est déjà perceptible. Avec son regard hypnotique, sa gravité sensuelle et ses paroles qui ne prennent pour détour que celui de la poésie, «Séduction» cumule vite le million de vues et installe l’artiste originaire de Rennes et fondatrice de son propre label Joanna Club comme l’une des figures les plus prometteuses des musiques actuelle. 2021, elle sort son 1er album avec un titre en featuring avec Laylow.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Gauvain Sers

Single : "Ta place en ce monde"

Après le succès de ses deux premiers albums, certifiés platine, Gauvain Sers est de retour avec un tout nouveau single, réalisé par Renaud Létang. « La vie, c'est quand même un sacré bordel. On s'en pose des tas de questions. Partout, à tout âge. Qu'est-ce qu'on fout là ? Tout ça est à la fois très injuste et infiniment beau. Et puis, paf, à force de tourner et de tourner en rond sur le parking des gens heureux, une petite place se libère... ». Écrite et composée par Gauvain au rythme de l’étrange année 2020, cette chanson met en lumière la question que chacun d’entre nous s’est posé : quelle est ma place dans ce monde ?