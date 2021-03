Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Blackmail

En 2015, le groupe Blackmail sortait son second album Dur au mal, sur fond d’électro sombre, souterraine et synthétique. Six ans après, le trio parisien dévoile un nouveau projet remarquable : Une hallucination française. Dans ce troisième album, l’accent est mis sur la voix narrative, qui porte une sorte de trame romanesque à mesure que les titres défilent, et dévoile un long récit politique dans une ambiance apocalyptique.

► Une hallucination française, le troisième album de Blackmail est sorti le 22 février 2021 chez Yuk-Fu Records.

Maud Geffray

Maud Geffray, la moitié du duo électronique Scratch Massive honore le nouveau label Warriorecords créé par Rebekka Warrior (Mansfield.TYA et Kompromat) avec la sortie de Free Fall, un nouvel EP composé de trois titres inédits. En parallèle, pour les dix ans de l’album Nuit de Rêve du duo Scratch Massive, qu’elle forme avec Sébastien Chenut, les deux artistes lancent un concours de remix de leur morceau « Closer ». Le ou la gagnant.e du concours se verra donc figurer sur l’album anniversaire hommage dont la sortie est prévue courant 2021.

► Free Fall, le nouvel EP de Maud Geffray est sorti le 22 janvier 2021 sur le label Warriorecords.