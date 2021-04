Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

LA FEMME

Album : Paradigmes

Groupe pionnier et novateur de la french pop depuis 2010, référence incontournable célébrée ici comme ailleurs, La Femme revient opportunément Foutre le bordel pour paraphraser l’un des quinze titres de "_Paradigmes_", un troisième album attendu depuis cinq ans . “Notre but premier est de sortir tout qu’on écrit et compose”, répètent en chœur Sacha Got et Marlon Magnée, le binôme historique de La Femme, imaginant un temps une succession de maxis thématiques et conceptuels (Western, Hawaïenne, Nymphes et succubes...), avant de préférer tout mélanger sur un troisième et passionnant chapitre discographique, où l’abondance ne nuit jamais

LA COMPAGNIE DES MUSIQUES TELESCOPIQUES

Album : Dôme

Naviguant entre rock-psychédélique et dream-pop, le quatuor basé entre Bayonne et Bordeaux présente un deuxième album concept comme un instant flottant sur un orbite factice. Car oui, c'est tout le propos de ce disque de La Compagnie des Musiques Télescopiques composé comme une ode au ciel qui disparaît derrière les lumières des villes, derrière un Dôme dupliquant une réalité en cours de perdition.

GENERAL ELEKTRIKS

Single : Corne de Gazelle avec Leeroy

Le groupe emmené par Hervé Salters (installé aujourd'hui à Berlin) vient de publier un nouveau titre "Corne de Gazelle", une métaphore vantant le brassage culturel, une friandise orientalo-funk chantée par Leeroy (ex Saïan Supa Crew). Annonciateur d'un nouvel album de General Elektriks pour 2021 !