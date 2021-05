Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Yarol Poupaud

Album : "Hot like dynamite"

"Hot Like Dynamite" a été conçu sur les milliers de kilomètres parcourus pendant la première tournée en solo de Yarol Poupaud et achevé au mythique studio parisien Motorbass. Tout commence à l’été 2019, entre deux concerts, par un break avec Victor Mechanik, le multi-instrumentiste de 28 ans qui accompagne Yarol aux claviers. Dans le coin de campagne où ils posent leurs sacs, une grange aménagée en studio leur fait de l’oeil. En tête-à-tête dans cet espace isolé, ils partent en quête d’une écriture moins systématique, de schémas mélodiques moins convenus.

Jean-Baptiste Guillot

Compilation : Wizzz vol. 4

En 2001, Jean-Baptiste Guillot qui n’avait pas encore fondé le label Born Bad Records, décide d’exhumer des raretés 60’s/70’s, glanées dans les recoins inexplorés de la galaxie pop francophone. Cette 1ère compilation Wizzz rencontre un certain succès et l'aventure se poursuit encore aujourd'hui avec le 4ème volume, à raison donc, en moyenne d'une compilation tous les 5 ans. Un travail de défricheur pour cet amateur amoureux des guitares et de l'intransigeance musicale.

Last Train

Documentaire : "The Big Picture"

"Des terres norvégiennes au White Bat Recorders en Alsace, les quatre garçons de Last Train, porte-étendards de la scène rock française, nous emmènent sur la route de leur deuxième album, The Big Picture. Une odyssée pavée de doutes, de frénésie créative et de grands moments d'amitié. Un témoignage empreint de sincérité livré par ceux qui ont fait et pensé ce disque, et qui retrace son processus de création, des premières notes posées sur un piano aux intenses sessions d'enregistrement qui l'ont fait naître." Réalisé par Julien Peultier, le documentaire est diffusé sur Jack. La tournée et l'Olympia de Last Train sont reportés au 22 mars 2022.