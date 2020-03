Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

ALOÏSE SAUVAGE

Après son Ep Jimmy et une nomination dans la catégorie Révélation scène aux Victoires de la musique, Aloïse Sauvage sort Dévorantes, 1er album aux chansons dévorantes, à l'énergie dévorante... Une artiste qui mord la vie avec lucidité, mêlant ses craintes et ses envies à travers des chansons aux influences multiples

BRIGITTE FONTAINE

"Vive la lutte armée / À bas le sexe fort / à mort, à mort, à mort"...Brigitte Fontaine est en grande forme, pas de peau neuve sur Terre neuve, nom de son nouvel album, mais des textes drôles, émouvants, orchestrés de main de maître par son complice Yan Péchin.

JUNIORE

Après presque trois ans de concerts un peu partout dans le monde, Juniore sort "Un, deux, trois", nouvel album aux sonorités acidulées des années 60 et imprégnées des rêves cinéphiles d'Anna Jean et Samy Osta.

CHINE LAROCHE

23 ans, auteur-compositeur-interprète-multi-instrumentiste...plusieurs EP déjà sorti et ce 1er album, Au-delà du réel, qui confirme le talent et le savoir-faire de cette jeune artiste, nouvelle résidente de Coté club!

ROBI & KATEL

Fondatrices du label Fraca!! 100% féminin avec Emilie Marsh, Robi et Katel viennent parler de cette jeune aventure, de la sous-représentation des femmes dans le monde de la musique, et du festival du label au Café de la danse à Paris les 10 et 11 mars.

MILA DIETRICH

Passer de batteuse d'un groupe de rock à l'élaboration de morceaux électroniques peut sembler logique, maîtriser les rythmes, l'énergie d'un morceau... Mais Mila Dietrich ne se contente pas de ça. En intégrant des voix, en proposant une réelle variété dans ses compositions et en incarnant magnifiquement sa musique, elle est devenue une artiste complète dont on ne cessera de parler.