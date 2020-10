Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

JD BEAUVALLET et ROBIN FEIX

Le roman illustré Les Aventures de Siméon à Londres est né de la rencontre entre deux Français au coin d’un tas de crêpes dans une maison de Brighton. Tous deux sont pères et aiment improviser pour leurs enfants des histoires à dormir debout. Robin Feix (par ailleurs bassiste de Louise Attaque et Vertige) et JD Beauvallet (cofondateur du magazine Les Inrockuptibles) ont tendance à vivre dans leurs têtes, mais très vite, l’idée d’un livre à quatre mains prend forme, Robin aux illustrations et JD aux narrations.

Il raconte l’histoire d’un jeune adolescent français un peu geek qui, venu en voyage scolaire à Londres, perd son groupe Siméon vit des aventures cocasses à effrayantes, tendres à drôles. Il y croise, naturellement, un groupe de rock, mais aussi un savant fou, un gang sulfureux, la Reine ou Banksy.

"Les aventures de Siméon à Londres" Ed GM Editions

ARNAUD VALOIS

D'une rencontre avec Etienne Daho naît l'idée de mettre en musique un conte musical pour enfants . Ce sera "Le Vilain Petit Canard", l'un des plus célèbres contes d'Andersen. Sur une musique d’Étienne Daho Arnaud Valois raconte les tribulations d'un petit canard pas comme les autres .

"Le vilain Petit Canard" , livre-CD chez Gallimard

"Le Vilain Petit Canard" le spectacle pour enfants à la Philharmonie les 21 et 22 octobre et en tournée dans toute la France