Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

Ce soir c'est La nuit du réveil, nom du nouvel album d'Oxmo Puccino. En live et en interview, il nous dévoile extraits et secrets de fabrication.

Séquence photocall: Oxmo Puccino vu par José Canavate Comellas, le photographe du Ground control

Oxmo Puccino © Radio France / José Cañavate Comellas

Manu Dibango poursuit son Safari symphonique. 60 ans de passion musicale concentré sur une tournée qui passera notamment le 17 octobre au Grand Rex à Paris accompagné de l'Orchestre Lamoureux.

Arthur Ely revient sur la scène du Ground control pour la deuxième semaine de sa résidence. Il interprète "Libre", titre don le clip sort aujourd'hui. Son album En 3 lettres sortira le 20 septembre.

BB Brunes dévoile son nouveau Visage, 6ème album naviguant entre les différentes formes de désir, d'"Habibi" à "Total cuir", on aime beaucoup, passionnément....

Derrière ce Roseaux se cache beaucoup de monde: Emile Omar, Clément Petit et Alex Finkin. Ce trio atypique invite de grandes voix à porter son univers. Sur ce deuxième album, Aloe Blacc, Ben l'oncle soul, Melissa Laveaux, Olle Nyman, Anna Majidson ont accepté l'invitation.

Après un premier EP en 2017, Survivor, et une impressionnante série de concerts qui les aura conduit à transporter leur énergie unique sur toutes les scènes de France et d’Europe pour se faire un nom, le duo Tshegue a pris le temps de maturer et faire progresser son nouveau projet, Telema.