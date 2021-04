Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

FRANCOIZ BREUT

Album : Le flux flou de la foule

Elle a été comparée à la Françoise Hardy des années ’60, à la Nico du Velvet Underground. D’autres l’ont classée auprès de Marianne Faitfull ou Suzanne Vega, mais contrairement à ceux-ci, Françoiz Breut chante en français. Elle a grandi à Cherbourg, et vit désormais à Bruxelles. Apparue en 1993 sur le second album de Dominique A, elle a sorti son premier disque en 1997. Elle a co-écrit, chanté, et partagé la route d’artistes comme Yann Tiersen, Calexico, Katerine, Philippe Poirier (Kat Onoma), Adrian Utley (Portishead) ou encore François and the Atlas Mountains. Flux flou de la foule est son 7ème album.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

REQUIN CHAGRIN

Album : Bye bye

Marion Brunetto. Balance ascendant Balance. De quoi aimer les contrastes et les (dés)équilibres – en témoigne son nom de scène : Requin Chagrin, inspiré par cet animal marin devenu son totem. De l’eau a coulé sous les ponts depuis son arrivée à Paris, à peine majeure, et son apprentissage d’une dream pop mêlant rock californien, noisy-pop anglaise, héritière outsider des Yé-yé : une musique anglo-saxonne explorée de manière unique en France.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

DIDIER VARROD

Directeur musical des antennes de Radio France, il lance le 12/04, "Chantez 20 ans en 2021” , un dispositif à l'attention des artistes de 18 à 25 ans. Depuis le 11 février, Radio France intensifie son action avec et pour la jeune génération à travers l’opération #Avoir20ansen21. C’est aux côtés de cette génération durement éprouvée par la crise sanitaire que nous nous engageons pleinement et dans la durée. Nous lui donnons la parole et nous l’accompagnons dans ses aspirations et dans son quotidien bouleversé #RadioFranceaveclajeunesse