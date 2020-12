Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

HERVÉ

Hervé n'en finit plus de s'imposer après la sortie de son album Hyper après le premier confinement. Des tubes implacables, des chansons plus introspectives, un bonheur contagieux sur scène et une personnalité attachante. Après son expérience en duo avec Postaal, le voici seul et plus fort que jamais.

BARBARA CARLOTTI

Corse, île d'amour, le dernier album de Barbara Carlotti se nourrit de son rapport avec l'île de beauté, et plus précisément avec Poggio Di Venaco, village du centre de la Corse où réside une partie de sa famille. Souvenirs d'enfance, d'adolescence et d'aujourd'hui, la chanteuse offre une idylle mise en musique où se mêle tradition et contemporanéité. Invitation au voyage.

DELGRES

Delgres, c’est un trio étonnant, né de la rencontre entre Pascal Denaë, chanteur, auteur-compositeur, guitariste multi-instrumentiste, avec le batteur Baptiste Brondy et le tubiste Rafgee. Originaire de la Guadeloupe, le nom du groupe renvoie à Louis Delgrès, un des acteurs majeurs de la lutte contre l'esclavage en Guadeloupe.