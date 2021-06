Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Bachar Mar-Khalifé © Habib Saleh / Fontaine Wallace © Fanny Beguery

Bachar Mar-Khalifé

Album : Ghost songs

Après la sortie de son dernier album solo en date, "On/Off", le compositeur, chanteur et multi-instrumentiste franco-libanais Bachar Mar-Khalifé en dévoile la face cachée, les chansons fantômes oubliées.

Projet en forme d'épilogue d' "On/Off", "Ghost Songs" et ses sept morceaux sont la réponse de Bachar Mar-Khalifé à sa propre musique, soit trois chansons issues des mêmes sessions libanaises que l'album précédent, ainsi que des versions alternatives de chansons existantes.

Fontaine Wallace

Album : Le projet

Après un premier album éponyme paru en 2018, la formation parisienne de l’ex-Superflu Nicolas Falez nous rappelle avec brio qu’il est une des plus belles plumes et l’un des plus fins mélodistes d’ici, parfaitement appuyé par ses nouveaux comparses Cécile Beguery, Fabrice de Battista et Ludovic Morillon, mais aussi par quelques invités (dont le Married Monk Tom Rocton). S’avouer enfin que Le projet "c’est que tout reste en désordre", se perdre dans le rock de Dédalus et être un peu en retard au Point Polka n’empêchera pas, même 25 ans après, d’écouter le conseil de Fontaine Wallace : Prends soin de ton amour.

Les Inouïs du Printemps de Bourges avec Ottis Coeur, Nikola et Annaël.

Ottis Coeur est un duo de rock garage. Une tendance forte depuis que The Liminanas ont ouvert la voie il y a quelques années, tout le monde a envie de faire fuzzer les guitares ! Mais ce duo-là est féminin, formé par Camille et Margaux, des filles, elles insistent sur ce mot, qui ont chacune des projets de leur côté mais qui là, unissent leurs voix pour exprimer leur ras le bol des abus de pouvoir, des schémas ringards, des cons et de leurs ex. Un groupe très jeune, elles se sont rencontrées en 2020 et elles affirment que ce projet a mis fin à leurs peurs ! Chez Ottis Cœur, basse, batterie, guitare sont comme compactées : c’est basique, brutal et pur, ça réveille et c’est fait pour ça ! A découvrir ici !

Nikola est un jeune artiste bisontin de 21 ans qui ne choisit pas comme la majorité de la scène d’aujourd’hui, entre le rap, la chanson et les climats électro. Ses premiers mots et sons, il les écrit à l’âge de 13 ans, car très tôt, il est très investi dans plusieurs associations artistiques de sa ville. Il y quatre ans, Nikola a décidé de provoquer le destin, d’accélérer le tempo, en montant à Paris. Une émancipation et une affirmation de soi, tout aussi radicale que celle de ses consoeurs évoquées plus haut. Il faut le voir dans son clip réalisé par ses soins, rejouer la scène de « Raging Bull » ou plutôt vu son âge, celle de « La Haine », s’interpellant devant son miroir. Là aussi, l’écriture est imagée et percutante, c'est une mise en lumière du malaise d’une génération qui cumule péril climatique, pandémie et montée du populisme et peine à trouver sa place. Son titre "Pour un rouge" est à découvrir là.

Auteur, compositeur, beatmaker, danseur et photographe, Annael touche à tout ! Il est né à Brazzaville, il a grandi entre le Congo, Moscou et Paris. Son obsession, c’est le rythme et avec trois machines, il a commencé très tôt à produire des artistes à Montfermeil. Mais un problème de conversion lui fait perdre l’usage d’un de ses bras en 2018 et il se tourne alors vers la photo. Mais happy end ! Annael a aujourd’hui retrouvé l’usage de ses deux bras et peut s’adonner à une pratique artistique complète. La sienne est marquée par l’esthétisme des années 70, sonore comme visuel et par le mouvement. Un look de dandy, un mix de funk et de r&b vintage avec une voix de crooner déviant pour un des titres les plus euphoriques du moment ! Nouveau titre "Regards Volés" à écouter et à visionner ici.