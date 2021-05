Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Perturbator © David Fitt / Jennifer Cardini © Radio France

Perturbator

Album Lustful sacraments

Animé par la culture cyberpunk, Perturbator est le fer de lance de la synthwave française. Ce fils de deux critiques musicaux, Laurence Romance et Nick Kent, nourri au métal, emboite le pas de ce courant né dans les années 2000 pour fouler les salles du monde entier quelques temps plus tard.

Jennifer Cardini

Figure mythique du Pulp à Paris, productrice, DJ, musicienne et patronne des labels Correspondant et Dischi Autunno, Jennifer Cardini, installée aujourd'hui à Berlin, signe le DJ set de ce soir.

Tracklist :

Cornelius Doctor feat Rita - Dogs in the street (Correspondant) Javi Redondo - My Sleepless Darkness (Dischi Autunno) Kob 101 - Beat Depressed - Cunt Mix (Dischi Autunno)

Pablo BozziI - Riding Through Kyoto (Dischi Autunno) Chinaski_Blood_Patch (EII Mix) (Dischi Autunno)

Kendal - Intacto - (Dischi Autunno) Curses Feat CiCi - Gina Lollobrigida (Dischi Autunno)

Les Nouveautés Nouvelles avec Sabrina Bellaouel, Il Est Vilaine et Minuit Machine.

Sabrina Bellaouel

Sabrina Bellaouel est une artiste qui maitrise l’art de l’entre-deux, grâce à sa double culture française et algérienne et à une éducation musicale qui doit autant au punk qu’au gospel. Forcément, ça laisse des traces et ça forge une ambition pour une musique singulière. Sabrina Bellaouel met de la chair dans l’ambient et de la spiritualité dans le r & b. Entendue aux côtés de Jazzy Bazz, Myth Syzer ou encore Bonnie Banane, elle aime vibrer au rythme des endroits où elle a vécu : Paris, Rotterdam, Londres et le Maghreb. C’est en Algérie qu’elle a repéré un des jeunes talents les plus prometteurs du rap kabyle, un dénommé Dak qui signe un remix futuriste et transfrontalier d'"Arab Liquor", un hymne féminin qu’il entraine vers des territoires plus sombres. A retrouver sur son nouvel EP qui sortira le 28 mai sur le label In Finé.

Il Est Vilaine

Derrière les blagues et les jeux de mots de Il Est Vilaine, il y a Simon et Florent, deux parisiens qui mûrissent depuis longtemps, un road trip entre le rock tordu de Devo, la pop synthétique et les sub basses de Detroit. Jusque-là, Il Est Vilaine nous incitaient à lâcher prise sur le dance floor, en mode basique et fun. Les choses bougent avec leur premier album « Les Mystères de Lorient » qui sortira le 21 mai et sur lequel ils accueillent Chloé Raunet, Yula Kasp, Narumi Herisson… Des présences qui ne sont pas étrangères au fait que le binôme s’autorise plus de détours, plus de mystères voire même plus de chansons.

Minuit Machine

Minuit Machine, un nom qui tape, une musique qui claque : c'est celle de deux jeunes femmes Amandine et Hélène qui s’appuient sur le contraste entre paroles désenchantées, sonorités glaciales et chant expressionniste. Ca rappellerait presque l’âge d’or de la cold wave. C’était d’ailleurs le primo ADN de ce duo aux humeurs tumultueuses. Et c’est vrai qu’il reste quelque chose de nostalgique dans leur techno martiale, un côté « je danse pendant que le monde brûle ». Trois titres impeccables sont réunis sur leur nouvel EP "Basic Needs" signé sur le label Warrior Records.