Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

PATRICK COUTIN

Enfant des sixties et de seventies, tour à tour étudiant en lettres à la Sorbonne, hippie à San Francisco, journaliste à Rock & Folk, auteur, compositeur, chanteur et producteur à succès

Il signe son premier livre "Jim Morrison et les Doors" aux éditions Hoëbeke . Patrick Coutin cherche à percer le mystère Morrison à travers

l'analyse de sa biographie, de sa musique et de ses écrits, en les replaçant dans le contexte de ces fabuleuses sixties qui n'en finissent pas de – même si la réalité a parfois tourné au cauchemar.

Son triptyque musical "COUTIN PARADISE" est sorti fin juin, ses trois albums racontent le perpétuel grand écart et les contradictions de l'artiste...

Patrick Coutin sera en concert à La Maroquinerie (Paris) le 23 octobre 2020

MIOSSEC

Le 18 septembre, Miossec sortait "Falaises" le 1er Ep de sa carrière. Une carrière qui a commencé il y a 25 ans, en1995, avec la sortie de l'album Boire. Et pour fêter cela, le label Pias réédite cet album. Sur scène, les chansons de ce premier opus seront présentées, replacées dans leur contexte et interprétées en compagnie de quatre musiciens : Sébastien Hoog (aux guitares), Mirabelle Gilis (aux violon, chant et claviers), Laurent Saligault (à la basse) et Guillaume Rossel (à la batterie et aux percussions).

SAFIA BAHMED-SCHWARTZ

L'anthologie PASSÉ/PRÉSENT/FUTUR de Safia Bahmed-Schwartz est la catharsis de 8 ans de musique, dans tous ses choix et non-choix, dans toute sa solitude et son collectif, dans tous ses chuchotements et rugissements, entre humour et désespoir. C'est aussi la cristallisation de toute son avance, aussi bien dans les thèmes que dans le son.

Au-delà des frontières obsolètes du rap, du slam ou de la pop, elle déroule avec fracas la rage post #metoo et confinement, balance les torts et fait le bilan calmement, tout en puissance. C'est un bilan dans tous les sens du terme, bilan d'une carrière musicale de six ans faite et défaite de rencontres, bilan de 75 morceaux de tous formats, mais aussi bilan d'une colère sourde à l'heure où l'on réalise que le public rap mérite mieux que des agresseurs, et où l'on daigne enfin écouter - vraiment les écouter - les femmes.