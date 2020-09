Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

ICHON

Pour de vrai, 1er album d'Ichon. Pour de vrai et c'est étonnant car cet artiste apparaît dans les radars depuis plusieurs années au gré de mixtape, collaborations et autres projets. On repère même un album en 2015, Cyclique, mais qui ne semble plus être comptabilisé dans sa discographie par la maison de disque. Avec ce 1er album qui sortira le 11 septembre, Ichon propose un album organique, où l'on s'éloigne des prods actuelles qui ont parfois tendance à se ressembler.

TESSA B

Après des apparitions avec Synapson et Jabberwocky notamment, longtemps les projets de Tessa B ont été reportés. Voici enfin son 1er Ep, Dans ma tête, enregistré à Montreal.

SABRINA BELLAOUEL

Après avoir proposé plusieurs projets dans une veine R'n'b, Sabrina Bellaouel opère avec We don't need to be enemies un virage électro onirique et atmosphérique. On la retrouve également comme autrice et aux choeurs pour l'album d'Ichon.