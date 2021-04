Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

AKHENATON

Livre : La faim de leur monde

"Quand je suis né, je n'ai pas ri, j'ai pleuré. Au fond, je devais savoir où je mettais les pieds."

Le monde prend feu.

Les crises se succèdent.

Les injustices s'accentuent.

La colère monte.

Comment garder espoir ?

Akhenaton s'interroge, s'insurge, fustige.

Sa plume acide, ses mots syncopés pointent la voracité

des décideurs en tout genre, leur faim toujours accrue.

La faim de leur monde, à lire haut et fort, est un manifeste d'aujourd'hui. Un cri de ralliement.

Il y a 15 ans, IAM faisait sensation avec "La fin de leur monde", un titre fleuve de 10 minutes , un titre engagé fustigeant la dérive de notre monde. En 2021, les choses ne vont pas mieux et Akhenaton redouble de colère et de lucidité avec "La faim de leur monde", le pamphlet d'un citoyen en alerte qui ne se départit jamais de son humanité, aux Editions de l'Iconoclaste.

FIFOU

De PNL à Hatik, de Booba à Youssoupha, Fifou est LE photographe des rappeurs. Auteur de plus de 600 pochettes d'albums. Une carrière mené par une soif de travail, un charisme fédérateur et un talent certain pour comprendre et surprendre les artistes à travers son sens artistique.

EMILY LOIZEAU : Music Declares Emergency

La chanteuse a rejoint le mouvement Music Declares Emergency, un mouvement initié en Angleterre et soutenu par des artistes comme Thom York, Massive Attack, Billie Eilish qui appellent tout un chacun à prendre sa part de responsabilité sur la question du climat et de l’urgence écologique. Emily Loizeau avait déjà fait part de son engagement auprès du mouvement "Nous voulons des coquelicots" en leur dédiant sa chanson " Viens avec moi mon vieux pays"