Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

ALAIN SOUCHON

Alain Souchon réédite son quinzième album Âme fifties, sur lequel il dévoile notamment le titre inédit Jaloux du Soleil aux sonorités reggae, composé en collaboration avec ses deux fils Pierre et Ours et produit par Maxime Le Guil. Avec près de 200 000 exemplaires vendus, Alain Souchon fait vivre la chanson française avec la douceur et la fougue qu’on lui connaît.

STÉFI CELMA

Avant qu’elle ne devienne la Sofia de la série Dix pour cent, qui la révèle au grand public, Stéfi Celma se destine à la musique. Elle a appris le piano au Conservatoire, s’est formée seule en autodidacte à la guitare. Dans son nouveau et premier single Maison de Terre, qu’elle a composé elle-même, l'actrice joue de tous les instruments, sauf de la basse, assurée par Daniel Romeo, et nous révèle ses prouesses de musicienne.