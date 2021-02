Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Philippe Cohen Solal

Le compositeur français Philippe Cohen Solal et Mike Lindsay, membre du groupe britannique Tunng, dévoilent Outsider, un remarquable album-concept en hommage au peintre-écrivain américain Henry Darger. Entre pop, rock gothique et baroque, les textes d’Henry Darger sont incarnés et revisités par la voix grave et profonde d’Adam Glover, qui s’allie avec subtilité aux chœurs d’Hannah Peel, chanteuse et compositrice du groupe The Magnetic North.

► Outsider, le nouvel album de Philippe Cohen Solal et de Mike Lindsay est sorti le 5 février 2021 sur le label Ya Basta! Records.

Sôra

Deux ans après la sortie de son premier EP « Number One » qui comptabilise plus de 2 millions de streams, la jeune Sôra sort son premier album Long life to Phil. Fille d'une mère britannique et d'un père français, Sôra hérite de son grand-père pakistanais qui était - et est toujours - un grand musicien. Depuis sa plus tendre enfance, elle baigne dans le chant, le piano et la danse. Long life to Phil résonne comme une invitation à la joie et l’amour, un hymne à la vie, pétri d’une multitude de sonorités jazz, soul, RnB, et pop contemporaine.

► Long life to Phil, le premier album de Sôra est sorti le 15 Janvier 2021, sur le label Colligence Records.