Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

L'IMPERATRICE

L’Impératrice prépare la sortie de leur second album Tako Tsubo le 26 mars prochain.

Pour patienter le groupe dévoile leur nouveau titre « Peur des Filles »accompagné d'un clip à l’épouvante colorée et hallucinogène soulignant la thématique du prochain disque, celle du syndrome du cœur brisé.

Pour résumer, comme le décrit la réalisatrice du clip Aube Perrie "2 jours de tournage, un studio de 300 m2, plus de 30 techniciens, 180 mètres de pellicule Kodak, 10 doigts en apéritifs, 5 têtes coupées, 100000 litres de faux sang". Démonstration en image

Aube, encore : « Afraid of girls », c’est une sorte de mini Plan 9 qui, comme son nom l’indique, s’amuse de la peur des filles. Ici, les extra-terrestres, ce sont elles. Par pure misandrie, elles débarquent sur une planète fabuleuse où leur espèce n’existe pas. De fait, les terriens hommes sont terrifiés. A raison puisqu’à peine arrivées, les filles les massacrent jusqu’au dernier. Cannibales, elles les mangent mais pas seulement: elles les réaniment sous une forme zombie bien plus servile ! Dans le monde entier, il existe une véritable peur des filles. On veut les tenir à l’écart du pouvoir, les empêcher d’ouvrir la bouche. »

WAX TAILOR

"The Shadow of their suns", c'est un album de 13 titres, des mix, sur lesquels Wax Tailor est accompagné d'invités internationaux, de grands noms de la scène rap et hip hop, notamment. En featurings, on retrouve Mark Lanegan, Del the Funky homosapien, D Smoke, Yugen Blakrok, Gil Scott-Heron, Adeline, Rosemary Standley, Boog brown et Mr Lif.

Et pour fêter la sortie de cet album, Wax Tailor vous offre un dj set exclusif de 25 minutes