Martin Luminet © Fabrice Buffart / Mathilde Carton © Justin Clynes

Martin Luminet

EP : Monstre

Il a grandi à Lyon dans un milieu taiseux au sein duquel les émotions n'entraient pas dans la danse. Enfance sans remous. Aucun fait notoire, hormis un attrait déjà prégnant pour le cinéma et le décloisonnement des arts. Sur le livret de famille, une destinée gravée dans le marbre : reprendre la chocolaterie de son grand-père, devenue une institution dans la ville des Lumières.

Un métier passion. Pas le sien. Il s'y oppose comme il enverra valser ses études de sciences politiques au détriment de l’École Nationale de Musique et d'Arts Dramatiques de Villeurbanne. Martin Luminet ne cherche pas de coupable : il ne subira pas la traversée de son existence.

Mathilde Carton

Livre : RIOT GRRRL - Revolution Girl Style Now, Ed. Le Mot et le Reste

En 1990, Kathleen Hanna a 22 ans et l'envie d'en découdre. On lui dit que le punk est une affaire d'hommes ? Que les artistes au féminin ne valent rien ? Qu'à cela ne tienne, Hanna et ses consœurs fomentent une révolution culturelle et politique. De Seattle à Washington, d'expos en concerts, de festivals en fanzines, les Riot Grrrls fédèrent les laissées-pour-compte du punk.

Inspirées par leurs aînées féministes, elles créent un espace à elles où les filles sont enfin entendues et légitimes, une guitare à la main. Évidemment, leur Revolution Girl Style Now ne se passe pas sans remous… Trente ans plus tard, alors que Bikini Kill remonte sur scène, Mathilde Carton montre que ces figures furieuses et touchantes ont mené, dans le giron de l'underground, un combat dont l'écho a ouvert la voie aux Spice Girls, Alanis Morissette, Beyoncé et même Miley Cyrus.

Arthur H

Single : Avalanche