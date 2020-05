Coté club version confinée, toute l'actualité de la scène musicale française.

JEAN-LOUIS AUBERT

Après la sortie en novembre de son double album Refuge, Jean-Louis Aubert vient sur la scène de Coté club pour jouer en live quelques chansons extraites de celui-ci, mais aussi d'anciens albums et un peu de Téléphone. Artiste multi-générationnel généreux, Jean-Louis Aubert parle et chante en toute sincérité, sa vision du monde et ses propres interrogations. Rediffusion de son passage au Ground control en début d'année, juste avant le confinement.

MATHIEU BOOGAERTS

En plein confinement, Mathieu Boogaerts trie ses affaires et retrouve une reprise de "Dactylo rock", tube des Chaussettes noires de 1961. Exclusivité Coté club!

2 min Reprise de "Dactylo rock" par Mathieu Boogaerts Par Mathieu Boogaerts

CLOU

Il y a 6 ans, Clou arrivait en finale du Radio crochet de France inter. Aujourd'hui, elle devait sortir un album, mais la période de confinement la pousse finalement à mettre en avant un EP, mise en bouche de son album qui sortira en même temps que nous, humains.

LOUIS-JEAN CORMIER

Le Québécois Louis-Jean Cormier signe son 3ème album. "Même s’il dépeint des problèmes de société, ce disque devait parler avant tout de religion, raconte le chanteur. Mon père était prêtre catholique avant de quitter la prêtrise pour fonder une famille. J’ai traversé mon enfance avec une pratique religieuse obligatoire. Ce qui m’a nourri intellectuellement, mais a aussi nourri un désir de protestation. Il était clair pour moi que je ne voulais pas imposer de religion à mes enfants. Même si on est en 2020, c’est délicat d’écrire un texte où je m’adresse à mon père, comme Croire en rien." Le père, Marcel, est décédé il y a quelques semaines. Il n’aura jamais eu le temps d’entendre les derniers titres de son fils. 3 titres en live et une itw de Louis-Jean Cormier juste pour vous.