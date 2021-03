Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Fredrika Stahl

Six ans après avoir signé la bande-originale de Demain, le film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent récompensé aux Césars en 2016, la chanteuse suédoise Fredrika Stahl dévoile son sixième album Natten (« nuit » en suédois). L’autrice-compositrice-interprète y navigue entre pop et jazz, et explore les mystères de l’obscurité. Française d’adoption, Fredrika Stahl choisit la Bretagne armoricaine et ses lumières exquises pour le tournage de ses clips.

Charlotte Cardin

Après ses deux EPs très remarqués (Big Boy en 2016 et Main Girl en 2017) et des concerts à travers le monde, la montréalaise Charlotte Cardin dévoile finalement son premier album Phoenix dont la sortie est prévue pour le 23 avril 2021. Dans cet album brut et introspectif, l’autrice-compositrice-interprète canadienne se libère de ce qui l’enchaîne. Pour cette jeune femme de 25 ans traversée par les doutes et obsédée par les sentiments, son album Phoenix symbolise « sa croissance ». Et pour la première fois, Charlotte Cardin co-écrit ses chansons avec son agent et producteur Jason Brando.