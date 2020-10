Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

TETE

Tout à commencé pendant le confinement, et le désir de Tété de faire un album de reprise en passant par une plateforme de crowfunding. Très vite le projet a attiré l'attention de beaucoup de gens et les dons ont non seulement permis à Tété de faire son album, mais en plus d'inviter des artistes inconnus pour leur permettre une première visibilité grand public. Lockdown Sessions est une aventure musicale et humaine, et l'un va souvent avec l'autre pour cet artiste précieux.

FRED PALLEM

Les Fables de La Fontaine mises en musiques par Fred Pallem et racontées par Thomas de Pourquery, Nicole Ferroni, Sandra Nkaké, l’Oiseau Bleu, Thomas Scimeca, Rebecca Manzoni, …

S’il y a bien un compositeur à qui l’on ne peut pas reprocher de raconter des fables, c’est bien Fred Pallem. En plus de vingt ans de travaux, jamais il ne se répète, depuis son premier album de compositions avec son Sacre du Tympan en 2002, jusqu’à sa dernière Odyssée en 2018. Son parcours est truffé d’hommages aux compositeurs qu’il vénère (François de Roubaix), au cinéma qui le passionne (Soul Cinéma, Soundtrax), voire aux dessins animés de son enfance (Cartoons). Mais ce que l’on sait moins, c’est que Fred Pallem est également un amoureux des mots. On aurait pu le deviner par ses multiples collaborations avec des chanteurs et chanteuses (Lavilliers, Barbara Carlotti, MC Solaar, Clarika…) mais aujourd’hui les mots prennent le devant.

AURORE DE SAINT BAUDEL

Comédienne, Aurore de Saint Baudel a sorti son 1er single en 2018. Suite de son aventure musicale avec Tokyo l'été, 1er Ep prévue pour le 9 octobre. A travers les titres qui composent cet opus, "Tokyo l'été", "La nuit de Berlin", "Dépression dans mon salon"...on devine les envies d'ailleurs de cette jeune artiste, envie d'évasion, de rencontres et d'amour.