Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

Noé Preszow, Chloé Delaume et Tessae © Radio France / Alexis Goyer

CHLOÉ DELAUME

Le premier album de Chloé Delaume sortira début octobre. Il s’intitule Les fabuleuses mésaventures d'une héroïne contemporaine et inspiré d'Adélaïde, l'héroïne de son dernier roman, Le cœur synthétique. L'écrivain maîtrise aussi bien les mots écrits que chantés pour un double plaisir de rentrée!

TESSAE

Mise en avant par Booba parce qu'elle avait remporté un concours de reprise à la demande de ce dernier, Tessae, agé de seulement 19 ans, construit déjà son parcours avec une singularité et franchise, en hésitant pa à mettre en avant les problèmes de harcèlement qu'elle à pu connaître dans son établissement scolaire. Des titres forts, sans détour, dans lesquels on s'identifie ou pas, mais qui ne laisse pas indifférent.

NOÉ PRESZOW

Une tête bien faite mais qui ne cherche pas à complexifier ses chansons, par amour pour la chanson populaire. Noé Preszow (prononcé Prechof !) navigue à la juste limite et offre un premier Ep qui peut se lire de manière simple et complexe. Et ce n'est que le début...