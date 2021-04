Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

MAGENTA

Album : Monogramme

GRAND SOLEIL

Album : Human error

Grand Soleil c'est deux frères passionnés de son. Si Pach vient du hip hop et Drich de la techno, leur musique suit une loi unique : faire danser et voyager les gens vers un futur aussi incertain qu'éblouissant. 'Human Error' est un album évolutif : un voyage qui part de la lumière pour aller s’éteindre dans l’obscurité. L’album est né du constat que le présent ressemble de plus en plus à une fiction d’anticipation dans laquelle l’humanité serait coupable de sa propre perte. Le but des frères est d'attirer en douceur ceux qui n’ont pas l’habitude d’écouter de la musique "violente" (en termes de rythmiques, sonorités et paroles) pour faire passer un message qui leur tient particulièrement à cœur.

Le mix de Grand soleil

25 min Mix Grand Soleil Par Alexis Goyer

Tracklisting :