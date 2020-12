Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

LA CHICA

Avant de commencer sa carrière solo, La Chica a accompagné de nombreuses artistes au clavier, comme Pauline Croze, Mayra Andrade ou encore Yael Naim, et appartenait au groupe électro-pop déjanté des 3somesisters. Dans son nouvel album, LA LOBA, la chanteuse nous offre sept morceaux puissants en piano-voix, une sorte d’élégie aux accents sud-américains, en l’honneur des femmes et en hommage à son frère défunt.

LAURENT VOULZY

Laurent Voulzy nous emmène voguer dans son univers harmonieux, avec son nouvel album best of Florilège, qui réunit les titres cultes et incontournables de sa discographie, mais aussi des titres plus confidentiels comme Loreley, Loreley, et des versions alternatives.

ALBIN DE LA SIMONE

Associé au Théâtre National de Bretagne, Albin de la Simone dévoile ses talents de dessinateur dans son exposition Carnets de tournée, à retrouver en gare de Rennes du 9 novembre au 10 décembre 2020 et en ligne sur le site internet du TNB. Dans cette exposition, il dévoile, à travers ses carnets de voyages, une sélection de dessins qui retracent sa vie de tournée, vue des coulisses, de la scène… ou des trains !