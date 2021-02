Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Camélia Jordana

Deux ans après son dernier album expérimental (Lost), Camélia Jordana dévoileFacile x Fragile, un double-album composé de vingt titres originaux. La chanteuse se livre sur des titres intimes et résolument féministes, et s’offre quelques titres dansants aux sonorités pop africaines et RnB, accompagnée notamment de Dadju et de Soolking.

► Facile x Fragile, le quatrième album de Camélia Jordana est sorti le 29 janvier 2021 chez Dhaouw Prod / Play Two.

Mathieu Lamboley

Le compositeur Mathieu Lamboley met en musique les aventures d'Assane Diop, le gentleman cambrioleur de la nouvelle série Netflix Lupin, interprété par Omar Sy. Mathieu Lamboley s'affranchit de tous les genres musicaux et écrit une partition unique et captivante en mêlant orchestre classique et rythmique hip hop, pour retranscrire l'ambiance exaltante et mystérieuse de la série.

► La série Lupin est disponible sur Netflix depuis le 8 janvier 2021.

La chronique de Marion Guilbaud

Retour sur le succès incroyable du titre Meaning, avec Alexandre Longo plus connu sous le nom de Cascadeur. Sortie en 2011 sur son album Human Octopus, la chanson apparaît à la fin de l'épisode 4 de la série Lupin, et a bénéficié du succès international de la série, en se hissant parmi les titres les plus recherchés sur l'application Shazam, et en se positionnant à la septième place du classement des titres les plus écoutés en France.