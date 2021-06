Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Angélique Kidjo © Fabrice Mabillot / Ussar © Chloé Nicosia

Angélique Kidjo

"Je chemine avec ... Angelique Kidjo" - Entretiens menés par Sophie Lhuillier, éditions du Seuil

"Avant d'être femme, avant d'être noire, je suis un être humain. Née dans une famille de dix enfants, au Bénin, j'ai reçu une éducation atypique. Mes parents étaient féministes : filles comme garçons, nous allions tous à l'école et participions équitablement aux tâches ménagères. Ils ne nous dictaient jamais notre conduite mais nous incitaient à nous remettre en question.

Nous avons appris à associer la tête et le cœur à nos réflexions. Cela me définit bien : je suis cette personne à qui on a enseigné la tolérance. Et la musique, bien sûr, est inscrite au cœur de ma personnalité. Mon père jouait du banjo, ma mère chantait. C'est elle qui m'a appris à chanter."

_"Mother Nature" _Universal Music

C’est une promesse qu’elle avait faite en recevant son quatrième Grammy Awards en 2019 pour Celia, album consacré à la diva américano-cubaine Celia Cruz : rassembler l’Afrique en dehors des frontières coloniales, générationnelles et linguistiques.

S’adressant alors à son challenger, le Nigérian Burna Boy, elle avait juré d’inclure dans son œuvre les jeunes artistes africains qu’elle a elle-même inspirés et devenus des as planétaires de l’Afrobeats, l’Afro-pop, le Dancehall, le hip-hop ou l’alt-R&B. Mother Nature honore la parole donnée, et Angélique Kidjo a appelé à ses côtés des stars ascendantes du continent noir, tels que les Nigérians Yemi Alade, Mr Eazy ou Burna Boy, le Ghanéen Ghetto Boy, mais aussi les Londoniens Blue Lab Beats, les Parisiens M ou Dany Synthé, producteur à succès.

UssaR

EP : Etendues

Après avoir longtemps travaillé pour les autres (Charlélie Couture, DJ Pone, Kery James...), c'est en voyant le chagrin amoureux d'une hôtesse de l'air dans un avion revenant d'une tournée de Youssoupha qu'il ressent le besoin d'écrire pour lui, de commencer ce qui devait finalement un jour. La limpidité des chansons de son EP ne laisse plus la place au doute, UssaR est sur le toit de la chanson française. Il fait partie de la sélection du Chantier des Francos cette année.

Hervé Bordier

Festival : Rio Loco

Il été disquaire, co fondateur des Transmusicales, directeur artistique chez Barclay, ambassadeur de la Fête de la Musique dans le monde entier pendant dix ans et depuis onze ans, il oeuvre pour le festival Rio Loco avec toujours dans les oreilles, les pulsations de la sono mondiale.