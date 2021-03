Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Cabadzi

Le groupe de hip-hop nantais Cabadzi révèle son mal du siècle dans son quatrième album intitulé Burrhus. Ce titre renvoie au psychologue américain Burrhus Frederic Skinner et à son expérience célèbre « La boîte de Skinner » réalisée au début des années 1930, pour étudier les mécanismes du conditionnement humain. Dans ce nouvel album, Cabadzi installe son univers atypique aux diverses sonorités, et dénonce notamment les addictions liées aux smartphones ainsi que les dangers du virtuel, de l’égotisme et de la vie idéale cultivés par les réseaux sociaux et la publicité.

► Burrhus, le quatrième album du groupe Cabadzi est sorti le 5 mars 2021 sur le label Le Cirque Absent.

Institut

Quatre ans après Spécialiste mondial du retour d’affection, le groupe Institut, devenu trio depuis l’intégration de la chanteuse Nina Savary dévoile un troisième album pop teinté de subtiles sonorités dub et acid rock. Dans L’effet Waouh des zones côtières, Institut affine sa plume grinçante et ironique pour moquer l’inauthenticité « d’une société ancrée dans les réalités économiques et les amours réinventées, enfin parée aux plaisirs distanciels, aux villes nouvelles, à la livraison à domicile, aux méthodes de travail modernes et à la technologie de surveillance avancée ».

► L’effet Waouh des zones côtières, le troisième album du groupe Institut est sorti le 5 mars 2021 sur le label Rouge Déclic.