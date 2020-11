Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

LOLA LAFON

Chavirer, Editions Actes Sud

Récompensée par le prix Landerneau des lecteurs en octobre dernier pour son roman Chavirer, Lola Lafon est l’un des grands noms de la dernière rentrée littéraire. La romancière conte l’histoire de Cléo, treize ans en 1984, qui vit une existence modeste en banlieue parisienne, et qui se voit proposer d’obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. Chavirer suit les diverses étapes du destin de Cléo à travers le regard de ceux qui l’ont connue.

GAËTAN ROUSSEL

Après son troisième album solo « Trafic », il y a deux ans, Gaëtan Roussel revient aujourd’hui avec un nouveau single, « Tu ne savais pas », qui annonce la sortie d’un nouvel album entièrement acoustique pour l’année 2021. Puissant et poétique, ce titre est une mine d’espoir qui sonne comme une ode à la résilience.

« Dans ma chanson, nous n’échappons pas à la fatalité. Mais c’est bien la seule chose qui est inévitable pour l’être humain, tout le reste est perpétuellement à construire. Nous ne savions pas que nous vivrions ces moments si difficiles. Accrochons-nous, regardons nous, sourions nous, même du regard ». Gaëtan Roussel

CHASSEUR

Gaël Desbois est batteur depuis sa plus tendre enfance. Il a multiplié les collaborations musicales avec diverses compagnies de théâtre et de danse. En 2016, il se lance dans un projet musical personnel sous le nom d’artiste « Chasseur » et délivre finalement son premier album « Crimson King » en octobre dernier. Inspiré par Suicide, Alain Bashung ou encore Grauzone, l’univers hypnotique de Chasseur résulte d’un savant mélange entre poésie, électro paisible et minimalisme.