BARBARA CARLOTTI

Corse, île d'amour, nouvel album de Barbara Carlotti nourri de son rapport avec l'île de beauté, et plus précisément Poggio Di Venaco, village du centre de la la Corse où réside une partie de sa famille. Souvenirs d'enfance, d'adolescence et d'aujourd'hui, une idylle mise en musique où se mêle tradition et contemporanéité. Un album qui vient du coeur et qui réchauffe, un album solaire et sincère.