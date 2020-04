Coté club version confinée, toute l'actualité de la scène musicale française.

Lou Doillon est une des artistes les plus présentes sur depuis le confinement. Chaque jour à 19h, elle donne rendez-vous aux internautes sur sa page Facebook afin de leur faire partager des titres en live, des lectures, des dessins... Seule avec sa guitare, la voix de Lou Doillon prend une puissance envoûtante.

En cette période spéciale, Dominique A signe une reprise du titre "L'éclaircie" de Marc Seberg. Une chanson sur la patience selon lui, qui prend évidemment tout son sens en ce moment.

Confinée, Barbara Carlotti fait du tri chez elle, et ressort un inédit spécialement pour Côté club.

1er résident de Coté club, Arthur Ely vous invite chez lui pour une itw "Assigné à résidence".

L'album Monolithe d'Octave noire est un des meilleurs albums sorti récemment. Itw de chez lui pour en connaître tous les secrets.

Hommage à Manu Dibango qui était venu dans Coté club en septembre dernier. De sa disparition le 24 mars dernier reste une oeuvre énorme, un homme dont l'intelligence n'a d'égal que sa gentillesse, et un rire, qui résonnera en nous pendant longtemps.

Futuro Pelo poursuit la tradition du Dj set dans Coté club. Après la sortie récente de son album A bigger splash, le voici derrière les platines de sa cuisine pour concocter un menu musicale de 30 minutes aux petits oignons!

La tracklist du dj set de Futuro pelo

Damso : Julien

Futuro Pelo : Don

Shirley Ellis : The Clapping Song

Larry Williams : Short Fat Fannie

Futuro Pelo : Nefertiti

Pedro Lanza : Cumbia en el Monte

Labrinth : Mont Everest

Pongo : Tambulaya

Kitty-Daisy & Lewis : Going up the country

Futuro Pelo : Yard

Sharhabil Ahmed : Argos Farfish

Kate Tempest : Firesmoke

Futuro Pelo : Swamp