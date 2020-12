Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

KYO

Le groupe de rock phare des années 2000 a parcouru du chemin depuis ses débuts, avec des albums et des tubes devenus incontournables, dont Le Chemin, vendu à plus d'un million d'exemplaires. Kyo réédite ses cinq albums dans un vinyle unique ; une belle occasion pour se replonger dans la Kyosphère..

ANIMAL TRISTE

Le groupe de rock Animal Triste composé de six musiciens normands dévoile son premier album éponyme. Animal Triste, c'est un album "misanthrope, empreinte carbone d’un monde presque oublié, futur fossile d’une époque où les glaciers rendaient l’âme, flambeau incandescent que nul beatmaker ne pourra jamais faire vaciller."

FRANCOIZ BREUT

La chanteuse et illustratrice Françoiz Breut revient avec une nouvelle chanson Mes péchés s’accumulent, en attendant son album Flux flou de la foule prévu pour le 19 mars 2021. Elle sera à l’affiche de Little Nemo ou la vocation de l’aube, un conte musical imaginé d’après la BD de Winsor McCay, à la Comédie de Colmar du 15 au 19 décembre et en tournée dans toute la France en 2021.