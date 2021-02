Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Twan Tee

Bercé par la musique et les percussions depuis son plus jeune âge, Twan Tee découvre le rap, le reggae et la bass music pendant ses années lycée. Il fait ses armes en participant à de nombreux sound systems et festivals de reggae renommés. Influencé par Bob Marley, Dennis Brown, Eek a Mouse ou les Twinkle Brothers, Twan Tee pioche dans diverses influences reggae, dub, ska et trap, qu'il synthétise avec agilité dans son premier album, Crossing.

► Crossing, le premier album de Twan Tee est sorti le 5 février 2021 chez Baco Records.

Chaton

Un an après la sortie de Princesse Pigalle, Simon Rochon Cohen alias Chaton, dévoile Héros, son quatrième album. Une nouvelle fois, le lyonnais affute sa plume et livre des textes hypersensibles traversés par une sincérité authentique, chantés par une voix caressante sur des sonorités dub, pop, électro.

► Héros, le quatrième album de Chaton est sorti le 5 février 2021 sur le label Le Contenu.