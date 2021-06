Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Clara Luciani

Clara Luciani

Album: Coeur

Le temps s’est figé; alors Clara s’impose, comme un défi, de faire un disque plus vivant que jamais. Pour habiller les chansons qu’elle a composées seule à la guitare pendant sa tournée, Clara réunit autour d’elle, Sage (Woodkid, Revolver), son complice sur Sainte-Victoire, Pierrick Devin (Phoenix, Lomepal), Yuksek ainsi que ses amis, dont on entend les rires et les claps dans les mains. Mais aussi Breakbot, magicien du beat avec qui elle partage l’amour du disco, de la French touch, des cascades de cordes et des basses véloces, inspirées aussi bien d’Abba que de celles d’Arcade Fire.

Si les premières amours de Clara restent le rocket la chanson, elle sait malgré sa jeunesse, tout ce que la variété française, de Françoise Hardy à Michel Berger, peut avoir de noble, d’élégant. Qu’avec elle, on peut danser sur des chansons tristes, bouger sur des mélodies belles à pleurer et combien surtout elle a le pouvoir de nous rassembler. C’est ainsi que Cœur a été conçu : un hymne à la joie, un souffle de liberté, une main tendue. Son nouvel album Cœur sort à 00h ce soir, 11 juin (Romance Musique / Universal), en partenariat avec France Inter.

