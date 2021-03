Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Fils Cara

Fils Cara, le chanteur au col roulé orangé fait revivre les chansons de son dernier EP Fictions en acoustique et leur donne une nouvelle couleur singulière. A l’heure où la musique live souffre du contexte épidémique, le jeune Stéphanois se débarrasse du superflu et réenregistre sa voix brute et sincère sans coupure, accompagnée sobrement d’un piano et de quelques cordes.

► Fictions (acoustique), le nouvel EP de Fils Cara est sorti le 5 mars 2021 sur le label Miqroclima.

Karim Berrouka

Trois ans après Celle qui n’avait pas peur de Cthulhu, son dernier roman de fantasy humoristique, Karim Berrouka, écrivain et membre du groupe de punk Ludwig von 88 publie Le jour où l’humanité a niqué la fantasy, un nouveau roman fantastique drôle et déjanté.

Au départ, il y a un lutin qui hurle « Vous avez niqué la fantasy ! » alors qu’il retient en otage plusieurs personnes dans une bibliothèque. Et puis il y a le coup d’un soir d’Olga qui se met à déconner et à foutre le feu à son appartement, avant d’aller brouter les pissenlits par la racine. Et il y a aussi les trois punks Jex, Skrook et Pils qui doivent jouer au Festival du Gouffre tandis qu’il se passe de drôles de trucs dans la forêt d’à côté.

► Le jour où l’humanité a niqué la fantasy, le dernier roman de Karim Berrouka est paru le 19 février 2021 aux Editions ActusF.