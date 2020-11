Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

DOMBRANCE

Depuis 2018, Dombrance fait rimer musique et politique. Il livre des titres électro-disco inspirés de personnalités politiques comme Jean-Pierre Raffarin, Christiane Taubira, Valéry Giscard d’Estaing, François Fillon, ou encore Philippe Poutou. À l’occasion des élections américaines, il sort son nouveau single intitulé « Biden », un morceau qui selon lui « [...] correspond à l’ambiance actuelle, qui n’est pas vraiment à la fête ni à la danse ». Ce titre annonce la sortie de son nouvel EP « Make America Dance Again » prévue pour janvier 2021.

STAR FEMININE BAND

Star Feminine Band est un groupe composé de sept jeunes Béninoises qui unissent leurs voix en chœur pour chanter leur détermination et leur volonté d’émancipation. Menées par le musicien André Baléguémon, ces jeunes femmes chantent en plusieurs langues avec une énergie éclatante sur des rythmes waama et ditimari, ethnies minoritaires du nord du Bénin auxquelles elles appartiennent. Leur premier album éponyme « Star Feminine Band » sortira ce vendredi 13 novembre, chez le label français Born Bad Records.



SEBASTIEN BOUDRIA et ABD AL MALIK

« Jours de Gloire » est un nouvel album musical sorti le 6 novembre dernier, imaginé et composé par Sébastien Boudria, professeur de musique au conservatoire. Dix-neuf artistes lisent des textes fondateurs (extraits de discours, de tribunes, de lettres, de textes de loi) illustrant ce qu’ont été les idéaux républicains de 1789 à nos jours. On y retrouve notamment les voix d’Abd Al Malik, Akhenaton, Michel Aumont, François Berléand, Jane Birkin, Michel Bouquet, Louis Chedid, Jacques Frantz, Grand Corps Malade, Camélia Jordana, -M-, Reda Kateb, Sophie Marceau, François Morel, Sabrina Ouazani, Denis Podalydès, Oxmo Puccino, Muriel Robin et Karin Viard.