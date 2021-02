Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Nicoletta

Dans son précieux livre Soul Sister, la chanteuse Nicoletta revient sur ses 50 ans de carrière, et se livre avec une sincérité émouvante. Celle dont Ray Charles disait qu’elle était « la seule Blanche avec une voix de chanteuse noire » réunit ses souvenirs pour raconter son métier, sa réussite, ses rencontres déterminantes et confier ses anecdotes secrètes, ainsi que ses moments plus tragiques.

► Soul Sister, 50 ans de scène, le livre de Nicoletta est sorti le 4 février 2021 aux Editions du Cherche-Midi.

Jäde

Après Première fois, son premier EP qui avait marqué les esprits en mai dernier, la chanteuse Jäde prend son envol et dévoile un nouveau projet intitulé Romance. Avec cet EP ambitieux, la jeune lyonnaise fait sa place dans le RnB francophone, et impose son flow naturel empreint de charisme et de sensualité.

► Romance, le second EP de Jäde sort le 12 février 2021 sur le label Entreprise.