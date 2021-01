Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

CARLA BRUNI

Même si c'est son 6ème album, Carla Bruni à choisi de nommer son dernier album comme s'il s'agissait de son 1er, Carla Bruni. Succès mondial pour des chansons parlant d'amour, des liens, de la famille.

POUNDO

Elle a noué des collaborations prestigieuses et nombreuses, de Marie-Claude Pietragalla au Cirque du Soleil, en passant par Alicia Keys, Orelsan et le groupe Wallas and Mahmas. Engagée, hyperactive et solaire, Poundo Gomis, artiste prolifique - que ce soit en tant que danseuse, compositrice, mannequin et chanteuse - a sorti cette année son 1er Ep, We are more

FAIR 2021

Le Fair poursuit sa mission de mise en avant des talents de demain à travers la poursuite de sa sélection annuelle. Accompagner les derniers candidats pour les amener au mieux à ce qui les attend demain, le Fair se révèle précieux chaque année.