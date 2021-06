Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Francis Dordor © Santiago Gardeazabal / Syd Matters © Shaddy Lane

Francis Dordor

Livre : Disquaires, une histoire, GM Editions

Ce livre retrace une aventure, celle d’une activité pas comme les autres, souvent incarnée par des personnages hors normes dont la vie est remplie d’histoires improbables. Elles sont relatées ici, chacune célébrant ce métier qui a changé la vie de beaucoup d’entre nous.

En proposant d’inestimables lieux d’échanges et de rencontres à des mélomanes exigeants comme à des apprentis musiciens, certains disquaires ont contribué à la transformation du monde. Ainsi Brian Epstein qui de son magasin NEMS à Liverpool a lancé les Beatles... De Paris à Rennes, de Nancy à Nantes, de Londres à Bordeaux de nombreuses boutiques de disques ont aidé à enfanter les nouvelles tendances musicales et les groupes qui les façonnaient.

D’Étienne Daho à Chrissie Hynde (Pretenders), de Lenny Kaye (Patti Smith) à Miossec en passant par Pierre Lescure et Philippe Manœuvre, l’auteur s’entretient avec les acteurs petits ou grands, vendeurs, clients, collectionneurs attachés à ce négoce à part qui a marqué plusieurs générations. Il fait le récit vivant d’une passion commune ranimée à la faveur du retour inespéré du disque vinyle et de ses incontournables passeurs de sillons, les disquaires.

Disquaire Day du 12 juin au 17 juillet

Syd Matters & Third Side Records

En 2021, Third Side Records fêtera les vingt ans de la naissance du label, initié en 2001 sur un coup de tête par trois amis, Michel Nassif, David Abplanalp et Antoine « Chab » Chabert. Venus de différents horizons et tous les trois musiciens, ils décident de monter leur propre structure en mêlant des méthodes artisanales – les premières références furent enregistrées dans la chambre de Michel – et une ambition artistique inspirée à l’époque des récents succès de labels indépendants comme Warp ou Mo’Wax. Porté par la florissante scène anglophone des années 2000, le label trouve vite sa place avec des artistes comme Syd Matters, Cocosuma, Tahiti Boy et Fugu.

Pour célébrer cet anniversaire, Third Side Records remasterise et réédite certains de ses disques emblématiques. Le label partage aujourd'hui un titre inédit de Flairs, "Your Car".

Et Jonathan Morali de Syd Matters reviendra sur ses années pop, ses musiques pour les jeux vidéos et pour le cinéma.

Les Nouveautés Nouvelles avec Monte Duma, Baptiste W. Hamon & Barbargallo et Gaël Faure

Direction Los Angeles, c’est là que vit Nils Calvi, nom de musique Monte Duma. Il a grandi en France, dans les Alpes Avant de lâcher les skis pour prendre l’avion et découvrir Berlin, Singapour, l’Australie. Monte Duma s’est finalement installé sur la côte californienne comme l’a fait son confrère Herman Dune. Là-bas, près des sequoias, il compose une musique inspirée par la vie en plein air et les voyages. Là- bas, pas d’égo trip ou de cancel culture, Monte Duma évoque des lieux singuliers comme le lac Lefroy en Australie-Occidentale, la Dent Du Villard dans les Alpes ou les montagnes de Santa Monica. Ce qui est intéressant chez lui, c’est cette recherche d’équilibre entre des guitares bossa nova, des synthés tropicaux, un mélange de percussions et les harmonies de sa voix folk. Une musique méditative, parfois curative, pour célébrer la nature et la joie qu’elle nous procure.

Une bromance, celle qui est née entre Baptiste W. Hamon et Julien Barbagallo. Ces deux-là se sont rencontrés il y a peu mais ont tout de suite accroché avec l’envie d’enregistrer des chansons ensemble. Il faut dire qu’il y a une fraternité de sons, de références, de valeurs, de physique même entre la folk de Baptiste et la pop solaire de Barbagallo ! Ce projet à quatre mains et deux voix a été retardé bien sûr avec la pandémie mais a finalement vu le jour à distance avec des échanges de fichiers par-delà les fuseaux horaires. Ca peut paraitre plus désincarné que d’accorder ensemble des guitares mais la chaleur humaine est capable de traverser les océans. Barbagallo en Australie, Baptiste en France, quelques invités bien sentis comme la chanteuse Lonny qu’on adore par ici et Stuart Murdoch, héros de jeunesse de nos compères, pour une reprise de Belle & Sebastian et voilà sept chansons rassemblées sous le nom de « Barbaghamon », attendu pour le 03/09. Premier titre : "J'écoute l'eau" à découvrir ici.

Les nouvelles chansons de Gaël Faure seront rassemblées sous le titre « L’Eau et la peau » le 10/09 sur le label Zamora. Une trame pop, des questions existentialistes sur le pouvoir de changer notre relation à soi, aux autres et au monde : ce sont des thématiques présentes chez lui depuis un moment et sa récente expérience de chanter Giono avec « Le Bruit du Blé » a certainement dû accentuer cette sensibilité. Après trois albums pour une major, Gaël Faure a choisi de redevenir son propre maitre, de s’installer dans la Drôme, de ramener l’art près de la nature et de participer à son humble mesure, à une décentralisation nécessaire. Il y a vraiment tout gagné, une puissance harmonique, avec ce piano qui tombe amoureux d’une trompette, une libération avec sa voix soul qui s’élève pour goûter, comme il le chante, à la vraie richesse ! Premier titre à découvrir, c'est "Renoncer" et c'est là !